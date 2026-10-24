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Samsun Vezirköprü'de yangında eşyalar kullanılamaz oldu, kedi yavrusu kurtarıldı

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Samsun Vezirköprü'de yangında eşyalar kullanılamaz oldu, kedi yavrusu kurtarıldı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Esentepe Mahallesi'nde bir evin oturma odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, itfaiye çavuşu Tahircan Bayhan evde bulunan kedi yavrusunu kurtardı.

??????? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Esentepe Mahallesi'nde Ahmet Diler'e ait evin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan kedi yavrusunu fark eden itfaiye çavuşu Tahircan Bayhan ise kediyi kurtararak güvenli alana çıkardı.

Kaynak: AA
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