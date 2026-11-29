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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Eray Kaya ve Enes Bekdemir'in bulunduğu plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Çakırtaş Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Kaya ve Bekdemir, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki kişinin de müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Naaşlar otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA