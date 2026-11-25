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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler onuruna yemek programı düzenlendi.

Vezirköprü Belediye Butik Otel'de gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ve ilçede görev yapmış emekli öğretmenler katıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, öğretmenlerin yetişmesinde emeği bulunan emekli eğitimcilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğretmenlerin yol gösterici rolüne dikkati çeken Özata, dijitalleşmenin arttığı günümüzde deneyimli eğitimcilerin bilgi ve birikimlerinden yararlanmanın önemine değindi.

Özata, davete katılan emekli öğretmenlere teşekkür ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun da emekli öğretmenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, yıllarca öğrencilerin yetişmesine katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Programda söz alan emekli öğretmen Nazım Kale ise organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere emekli öğretmenler adına teşekkür etti.

Kaynak: AA