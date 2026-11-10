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Samsun Vezirköprü'de belediye mikseri, sürücü marketteyken 4 araca çarptı

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Samsun Vezirköprü'de belediye mikseri, sürücü marketteyken 4 araca çarptı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde belediyeye ait beton mikseri, sürücüsü markete girdikten sonra el freni çekilmediği için yokuş aşağı hareket ederek 3 otomobil ve 1 engelli aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken 4 araçta hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği beton mikseri, hareket edip 3 otomobil ile engelli aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldi.

Kaza, bugün Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Belediyeye ait beton mikserinin sürücüsü, aracı yol kenarına park ederek markete girdi. El freni çekilmeyen beton mikseri, yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan mikser, park halindeki 3 otomobil ile bir engelli aracına çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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