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Samsun merkezli yağma, tefecilik ve silah ticareti operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Samsun merkezli yağma, tefecilik ve silah ticareti operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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Samsun ve Rize'de nitelikli yağma, tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, fişek ve suç unsuru ajanda ele geçirildi.

Samsun ve Rize'de düzenlenen nitelikli yağma, tefecilik ve silah ticareti operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "birden fazla kişiyle nitelikli yağma, tefecilik ve silah ticareti" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Kavak ilçeleri ile Rize'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 122 tabanca fişeği, 6 şarjör, sustalı bıçak, 5 senet ile suç unsuru olduğu değerlendirilen kayıtların bulunduğu ajanda ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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