Samsun ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Samsun, Sinop, Tokat, Amasya, Çankırı ve Kastamonu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Samsun'da 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından yürüyüş ve miting gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesinde toplanan siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin üyeleri, taşıdıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Konuşmanın ardından katılımcılar, halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Çankırı

Çankırı'da Kucaklama Taşı'nda toplanan sendika üyeleri, pankart ve Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Düzenlenen programda konuşan Petrol-İş Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Baranlı ve Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

Sinop

Sinop'ta çeşitli sendikalar tarafından organize edilen kutlama programı çerçevesinde sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Eski otogar mevkisinde bir araya gelen grup, Bülent Ecevit Caddesi'nden Türk bayrakları, döviz ve pankartla Uğur Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Muhittin Durdu tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla konuşma yapıldı.

Kutlama, yerel sanatçılarca gerçekleştirilen konserin ardından sona erdi.

Kastamonu

Kastamonu'da çeşitli sendikalar tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, pankartlar ve sloganlarla çalışma hayatındaki sorunlara dikkati çekti.

Belediye Başkanı Hasan Baltacı, programda yaptığı konuşmada emekçilerin yanında olduğunu dile getirerek, "Bugün tatil günü değildir. Bugün işçi sınıfının bütün dünyada birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Bu dayanışma ruhunu güçlendirdiğiniz ölçüde bu ülkede yapamayacağımız hiçbir şey yok." diye konuştu.

Program, sendika temsilcilerinin konuşmasının ardından sona erdi.

Amasya

Amasya Kurtboğan Köprüsü'nde toplanan sendika ve siyasi parti üyeleri, slogan atarak Şehzadeler Gezi Yolu'ndan Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü.

Güvenlik noktalarında aramadan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alınan gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Sendika temsilcilerinin konuşmasının ardından program sona erdi.

Tokat

Tokat'ta Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde bir araya gelen grup, slogan atarak Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Güvenlik noktalarında aramadan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana giren gruptakiler, müzik eşliğinde halay çekti.

Sendika temsilcilerinin konuşmasının ardından program sona erdi.