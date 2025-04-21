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Samsun ve Amasya'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Samsun ve Amasya'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
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Samsun ve Amasya'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ve 96 fişek ele geçirildi.

Samsun ve Amasya'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.Ö, Ü.T. ile S.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ile Ü.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

S.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Samsun'un Vezirköprü, Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 18 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca ve 96 tabanca fişeği ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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