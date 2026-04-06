Samsun Valisi Tavlı AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, AA'nın her şartta ve koşulda doğru bilgiyi aktarma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Kurulduğu Milli Mücadele yıllarından bugüne kadar tarafsız ve güvenilir habercilik ilkesinden ödün vermeden, her şartta ve koşulda doğru bilgiyi aktarma misyonunu başarıyla sürdüren AA'nın, 106 yıldır Türkiye'nin sesi olduğunu ve uluslararası arenada Türkiye'yi en doğru şekilde temsil ettiğini belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"Haberciliğin ülkemizdeki ve dünyadaki yüz akı olan Anadolu Ajansımızın kuruluşunun 106. yılını canıgönülden tebrik ediyorum. Başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansımızın kuruluşunda ve gelişiminde emeği geçenleri şükranla yad ediyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılarının devamını diliyorum."