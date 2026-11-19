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Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla YEDAM uzmanları ve Samsun Yeşilay Şubesi Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette, YEDAM'ın kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmalar, bağımlılıkla mücadele kapsamında sunduğu hizmetler ve Samsun Yeşilay Şubesi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Görüşmede, Samsun genelindeki bağımlılık türleri, danışan başvuruları ve sahada karşılaşılan vakalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Yardımcısı Baştürk, ziyaret kapsamında YEDAM bünyesinde faaliyet gösteren atölyeleri de gezdi. Baştürk'e danışanların sosyal hayata katılımlarını ve rehabilitasyon süreçlerini desteklemek amacıyla yürütülen el sanatları ve spor atölyelerinin çalışmaları tanıtıldı.

Programın sonunda, YEDAM el sanatları atölyesinde danışanlar tarafından hazırlanan ürün, ziyaret ve desteklerinden dolayı Baştürk'e hediye edildi.

Ziyarette, bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalışmaların önemi vurgulanırken, YEDAM'ın danışanlara ve ailelerine yönelik destek hizmetlerinin toplumsal değeri ele alındı.

Kaynak: AA