Samsun Üniversitesi TEKNOFEST 2025'te İki Ödül Kazandı

Samsun Üniversitesi öğrencilerinin, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025'te iki farklı kategoride başarıya ulaştığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, festival kapsamında gerçekleştirilen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda Samsun Üniversitesi Spectraloop Takımı'nın "Mekanik Sistem Geliştirme ve İnovasyon" kategorisinde birincilik ödülünü kazandığı, takımın danışmanlığını Prof. Dr. Bahattin Kanber'in yürüttüğü belirtildi.

Spectraloop Takımı'nın, Eray Ağar, Sevdenur Çoksağır, Aleyna Erarslan, Volkan Godak, Fatih Yılmaz, Emre Kaan Şensoy, Zeliha Çelik, Yusuf Kerim Sarıtaş, Tuna Kara, Halil Keleş, Abdulkadir Elaldı, Sidi Mohamed Baba, Mehmet Sefa Karadaş, Ayşe Tosun, Osman Alanda, Emine İrem Polat ve Ceyda Özdemir'den oluştuğu aktarılan açıklamada, hyperloop teknolojisinin gelecekte yolcu ve yük taşımacılığında devrim yaratacak bir alan olduğuna dikkat çekildi. Samsun Üniversitesinin ise bu alanda elde ettiği başarının, yenilikçi çalışmalara verdiği önemin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Samsun Üniversitesinin diğer ekibi EVOART-E'nin de TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması'nda üçüncülük elde ettiği duyuruldu.

Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Soylu'nun danışmanlığında yarışmaya katılan EVOART-E Takımı'nda Kerem Şükrü Akyüz, Fulya Çağlayan, Tan Eftal Gene, Alper Katırcıoğlu, Hilal Yıldız, Hatice Songür, Aslı Asuman, Beyza Nur Susam, Mustafa Emre Seyhan, Taha Güneş, Muhammet Coşkun Elmas, Ahmet Emin Civelek, Gülüşan Nur Tüfekçi, Muhammed Enes Yolcu, Eren Talha Yüksel ve Nisanur Dalyan'ın yer aldığı belirtildi.

Elektrikli araç teknolojilerinin iklim değişikliğiyle mücadelede ve sürdürülebilir ulaşımda kritik rol üstlendiği kaydedilen açıklamada, elde edilen derecenin öğrencilerin teknik yetkinliği ve yenilikçi bakış açısını ortaya koyduğu ifade edildi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın, öğrencileri ve danışman öğretim üyelerini tebrik ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelerine yer verildi:

"Öğrencilerimizin TEKNOFEST 2025 yarışmalarında elde ettiği bu çifte başarı, üniversitemizin geleceğe yönelik vizyonunun somut bir yansımasıdır. Hyperloop ve elektrikli araç teknolojileri gelecekteki ulaşım sistemlerinin temelini oluşturacak kritik alanlardır. Hocalarımla ve öğrencilerimle gurur duyuyorum."