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Samsun'un Yöresel Ürünleri EMlTT Fuarı'nda Tanıtıldı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen yöresel ürünler, 27. Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) tanıtıldı. Fuarda Samsun Valiliği tarafından oluşturulan Gastronomi Stantı'nda salep ve Engiz Kadın Kooperatifi tarafından üretilen yöresel ürünler sergilendi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen yöresel ürünlerin, 27. Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) Fuarı'nda tanıtımının yapıldığı bildirildi.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 6-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen fuarda 19 Mayıs Kaymakamlığı, 19 Mayıs Belediyesi ve Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Samsun Valiliği tarafından oluşturulan Gastronomi Stantı'nda salep ile Engiz Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ve ürütilen yöresel ürünlerin tanıtımını yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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