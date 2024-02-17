Samsun'un Yakakent ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Yakakent Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan narkotik ve asayiş uygulamasında 129 kişi ve 14 araç kontrol edildi.

Uygulamada çeşitli ebatlarda 18 bıçak ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1 kişiye 2 bin 52 lira para cezası kesildi.

Uygulamada 1 yoklama kaçağı da yakalandı.