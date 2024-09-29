Samsun'un Yakakent İlçesinde Narko Alan Uygulaması: Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında 1 ruhsatsız tabanca, 37 tabanca fişeği ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan "Narko Alan" uygulamasında tabanca, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından "Narko Alan" uygulaması yapıldı.
Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde, 1 ruhsatsız tabanca, 37 tabanca fişeği, 3,9 gram esrar maddesi, 24 sentetik ecza hapı ele geçirildi.