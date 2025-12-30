Samsun'da yüksek dalgalar sahili aşındırdı

Samsun'un Yakakent ilçesinde kuvvetli fırtına ve dalgalar kıyı erozyonuna yol açtı.

Bölgede etkili olan yağış ve yüksek dalgalar nedeniyle Kozköy Mahallesi sahilinde yol çöktü. Denizin taşmasıyla sahil yolunun bazı bölümleri tamamen yok olurken, metrelerce derinlikte oyulmalar meydana geldi.

Hasar gören yol ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinin sahilindeki kaldırım taşlarının da dalgalar nedeniyle yerinden sökülerek kıyıya savrulduğu görüldü.