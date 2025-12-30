Haberler

Samsun'da yüksek dalgalar sahili aşındırdı

Samsun'da yüksek dalgalar sahili aşındırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde kuvvetli fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle sahil yolunda çökmeler ve erozyon olayları meydana geldi. Kozköy Mahallesi'nde yolun bazı bölümleri tamamen yok olurken, ulaşım kapandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde kuvvetli fırtına ve dalgalar kıyı erozyonuna yol açtı.

Bölgede etkili olan yağış ve yüksek dalgalar nedeniyle Kozköy Mahallesi sahilinde yol çöktü. Denizin taşmasıyla sahil yolunun bazı bölümleri tamamen yok olurken, metrelerce derinlikte oyulmalar meydana geldi.

Hasar gören yol ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinin sahilindeki kaldırım taşlarının da dalgalar nedeniyle yerinden sökülerek kıyıya savrulduğu görüldü.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular