Samsun'da Karadeniz'in üzerini kaplayan sis dronla görüntülendi
Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan sis, Karadeniz'in üzerini kaplayarak göz alıcı bir manzara oluşturdu. Dronla kaydedilen görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini sergiliyor.
Samsun'un Yakakent ilçesi ile Sinop'un Gerze ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, yeşil ve mavinin buluştuğu rotalarından birini oluşturuyor.
Üst tarafı ormanla kaplı olan bölgede yolun hemen altında da Karadeniz bulunuyor.
Bölgede etkili olan sis, dağın yamaçlarından itibaren aşağıya inerek Karadeniz'in üzerini tamamen kapladı.
Dronla kaydedilen "sis denizi" bölgeye ayrı bir güzellik kattı.
Sis nedeniyle Samsun-Sinop kara yolunda görüş mesafesi azaldı.
Kaynak: AA / Samet Atasoy