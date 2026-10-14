Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, emniyet ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl 14 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan S.D'yi, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.A'yı (39) yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA