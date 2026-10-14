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Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

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Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, emniyet ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl 14 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan S.D'yi, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.A'yı (39) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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