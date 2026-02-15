Samsun Vezirköprü'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak: ANKA / Güncel