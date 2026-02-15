Samsun Vezirköprü'de 4 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; saat 00.20'de Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.