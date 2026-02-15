Haberler

Samsun Vezirköprü'de 4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; saat 00.20'de Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4  büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme

Tavla ve kavuklu gönderme! Videoyu izlemeniz lazım
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber

Fenomen dizinin hayranlarını yıkacak haber
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme

Tavla ve kavuklu gönderme! Videoyu izlemeniz lazım
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
7 gollü kıyasıya maç Bodrum FK'nin

Bu maçı izlemeyenler çok şey kaybetti