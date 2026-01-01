Ladik'te bir evde çıkan yangın söndürüldü
Ladik'te bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen engelli bir kişi hastaneye kaldırılırken, evde kalan 2 kişi Öğretmenevine yerleştirildi.
Samsun'un Ladik ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehreküstü Mahallesi Adnan Menderes Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangında dumandan etkilenen engelli M.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Evde yaşayan 2 kişi ise Ladik Öğretmenevine yerleştirildi.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel