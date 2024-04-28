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Samsun'un Ladik ilçesinde kayıp kız bulundu

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Küpecik Mahallesi'nde 12 gündür kayıp olan E.Y. (16) isimli kız, ilçedeki bir evde bulundu. Kızının bulunduğunu öğrenen baba ise çok mutlu olduğunu belirtti.

Samsun'un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız bulundu.

Küpecik Mahallesi'nde 16 Nisan'da evinden ayrılan E.Y. (16) ilçedeki bir evde bulundu.

Babası Seydahmet Y. gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ev sahibi şehir dışında olan bir evde bulunduğunu dile getiren baba, "Komşumuzun evinde saklanmış, komşumuz geri döndüğünde evde olduğu belirlendi meğerse hiç mahalleden çıkmamış. Sağ salim kızıma kavuştuk. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Ladik Baba Yaşam Güncel Haberler

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