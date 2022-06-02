Samsun'un Kavak ilçesinde Çocuk Gelişimi Şenliği yapıldı - Haberler

Samsun'un Kavak ilçesinde Çocuk Gelişimi Şenliği yapıldı Kavak Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince Çocuk Gelişimi Şenliği düzenlendi. Kavak Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince Çocuk Gelişimi Şenliği düzenlendi. Kavak'ta bir düğün salonunda gerçekleşen şenlikte okul müdürü Recai Çapaş, çocukların gelişiminin önemli olduğunu anlattı. Çocuklardaki yaratıcılığı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Çapaş, çocukların temel becerilerinin artması ve kitap okuma alışkanlığı edinmesi için çalıştıklarını kaydetti. Konuşmanın ardından öğretmenler Büşra Kaya ve Zeynep Duman Çalış ailelere çocuk gelişimi konusunda bilgi verdi. Şenliğe Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, İlçe Müftüsü Yakup Belen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve veliler katıldı. AA / Mustafa Günay - Güncel Yaşar Doğu Hisarcık Güncel Haberler

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