Samsun'un İlk Kadın Muhtarı Ayşe Çetin Görevine Başladı

Samsun'un İlk Kadın Muhtarı Ayşe Çetin Görevine Başladı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Gökçeli Mahallesi muhtarı olarak seçilen Ayşe Çetin, mazbatasını alarak görevine başladı. İlk kadın muhtar olarak mahalleye hizmet etmek için hazır olduğunu vurguladı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 1 Haziran'da yapılan yerel seçimlerde Gökçeli Mahallesi muhtarlığına seçilen Ayşe Çetin, mazbatasını alarak görevine başladı.

İlçe Seçim Müdürlüğüne giderek mazbatasını alan Çetin, daha sonra Salıpazarı Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Derneğe üyelik işlemlerini tamamlayan Çetin'e rozetini dernek başkanı Erol Gürsoy taktı.

Çetin, ilçenin ilk kadın muhtarı olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Mazbatamı alarak görevime başladım. Gökçeli Mahallemiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Değerli dernek başkanım ve büyüklerimin de destekleriyle mahallemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." dedi.

Erol Gürsoy ise Çetin'i tebrik ederek, "Muhtar kardeşimize her türlü desteği vererek kısa sürede göreve adapte olmasını sağlayacağız. Kendisine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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