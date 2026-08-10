Samsun ve Ordu için sağanak uyarısı

Samsun'un doğusu ile Ordu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'deki gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA