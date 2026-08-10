Haberler

Samsun ve Ordu için sağanak uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri için yarın sabah itibarıyla yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklediğini duyurdu. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Samsun'un doğusu ile Ordu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'deki gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa Meclis'te rekor oyla kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı

Bu fotoğraf ilk kez paylaşıldı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı

Neredeyse her evde var! Bomba gibi patladı, 6 kişi yaralandı
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı
Cihangir Ceyhan 7 yıllık eşini ilk kez paylaştı

Sır gibi saklıyordu! Cihangir Ceyhan’ın gizemli eşi ilk kez görüldü