Samsun'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda sürücü M.Ç. ile yolcular N.Ç. ve M.Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. (59) yönetimindeki 55 AGJ 616 plakalı hafif ticari araç, Çamalan Mahallesi'nde yamaçtan devrilerek ağaca çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile araçtaki N.Ç. (74) ve M.Ç. (56) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel
