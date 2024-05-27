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Samsun'un Asarcık ilçesinde yağmur ve afet duası yapıldı

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Asarcık ilçesinde düzenlenen etkinlikte yağmur ve afet duası yapıldı. Duaların ardından yöresel yemekler ikram edildi. Etkinliğe Asarcık Belediye Başkanı, Müftü ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde yağmur ve afet duası yapıldı.

Aydınköy Mahallesi'nde yapılan etkinliğe, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Kavak Müftüsü Yakup Belen, Asarcık Esnaf, Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Recep Demirtaş ile vatandaşlar katıldı.

Yapılan duaların ardından mahalle sakinlerince adanan 3 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvanın etlerinden yapılan yöresel yahni ve keşkek katılımcılara ikram edildi.

Esnaf, Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Demirtaş, "75 yaşındayım ve çocukluğumdan beri bu geleneğin içindeyim. Dedelerimizden bize miras kalan bu asırlık geleneği yaşatmak için tüm mahalle halkı olarak yıllardır çaba sarf ediyoruz. Her sene birçok çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizi mahallemizde ağırlıyor, yağmur ve bereket duaları ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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