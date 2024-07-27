Samsun'un Asarcık ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla 500 kişiye aşure ikram edildi
Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen programda, muharrem ayı dolayısıyla 500 kişiye aşure ikram edildi. Kaymakam Hakan Köksal ve Belediye Başkanı Şerif Kılağuz tarafından yapılan ikramda, Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Recep Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da hazır bulundu.
Samsun'un Asarcık ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla 500 kişiye aşure ikram edildi.
Esnaf, Sanatkarlar ve Şoförler Odası tarafından düzenlenen programda, Kaymakam Hakan Köksal, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Programa Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Recep Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.