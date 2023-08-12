Samsun'un Alaçam ilçesinde traktör kazasında vefat eden çift son yolculuğuna uğurlandı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybeden Seydi Kaya (62) ve Şehri Kaya (60) isimli çift, mahalle camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından köy mezarlığına defnedildi. Törene, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar ve Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde traktör kazasında vefat eden Seydi Kaya (62) ve Şehri Kaya (60) son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun Kıraç Mahallesinde meydana gelen kazada vefat eden çift, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Törene, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar ve Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Güncel