19 Mayıs'ta kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları sürüyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı tüm mahallelerde kapalı alan mücadelesi sürdürülüyor.

Zararlının yayılımını önlemek ve ürün kayıplarını en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, muhtarlar, belediye ekipleri ve çiftçiler ortak hareket ederek etkin mücadele ortaya koyuyor.

Yetkililer, özellikle kapalı alanlarda yürütülen mücadelenin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerin sürece aktif katılımının önem taşıdığını kaydetti.