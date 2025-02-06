Samsun Terme'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

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Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanmanın önlenmesi için aralıksız çalışmaları sürdürüyor. Başkan Şenol Kul, ekiplerin 24 saat görevde olduğunu belirtti.

Samsun'un Terme ilçesine bağlı yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Terme Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Terme ilçesine bağlı Örencik, İlimdağ, Ambartepe ve Kazımkarabekir gibi yüksek mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Terme Belediyesi ekipleri, kış mesaisine başladı.

Kar küreme araçlarıyla yolların kapanmasını önleyen ekipler, buzlanmanın etkisini azaltarak olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, her türlü hava koşulunda çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Ekiplerimiz, gece hava sıcaklığının düştüğü anlardan başlamak üzere çalışmalarına ara vermedi. Yüksek mahallelerimizde ana arter olarak niteleyebileceğimiz şehir merkezine bağlantılı ana ulaşım akslarımız açık. 24 saat görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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