Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Tekkeköy ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 1300 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.