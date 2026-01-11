Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 1300 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticareti ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Tekkeköy ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 1300 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel