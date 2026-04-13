Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda bağlantılı iki şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında ilçede uygulama gerçekleştirildi.
Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü