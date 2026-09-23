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Samsun Tekkeköy'de geri manevra yapan aracın çarptığı yaya Keskin, 17 gün sonra öldü

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Samsun Tekkeköy'de geri manevra yapan aracın çarptığı yaya Keskin, 17 gün sonra öldü
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 Eylül'de geri manevra yapan aracın çarptığı yaya Recep Keskin (68), yoğun bakımda 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Hüseyin D. hakkındaki soruşturma sürüyor.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı yaya Recep Keskin (68), 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 5 Eylül'de saat 09.00 sıralarında, Kirazlık Mahallesi 748'inci Sokak Örnek Sanayi Sitesi Tramvay Durağı yanında meydana geldi. İddiaya göre; Hüseyin D., kontrolündeki 55 SS 718 plakalı araçla geri manevra yaptığı sırada, yaya Recep Keskin'e çarptı. Başını yere çarpan Keskin, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası özel bir hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Keskin, dün yaşamını yitirdi. Keskin'in cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Sürücü Hüseyin D. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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