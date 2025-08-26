Samsun Takımları TEKNOFEST 2025'te Finale Yükseldi

Samsun Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak, yenilikçi fikirlerini desteklemek amacıyla kurulan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nden 4 takım TEKNOFEST 2025'e katılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü çatısı altında eğitim alan öğrencilerden oluşan dört takım, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2025'in İstanbul'da düzenlenecek final etabına katılma hakkı kazandı.

Bilim Samsun bünyesindeki Teknoavcılar ve Super Techs, Keşif Kampüsü'nden ise Teknoloji Severler takımı, özgün ve yenilikçi projeleriyle çeşitli etapları başarıyla geçerek finale yükseldi.

Teknoavcılar, geliştirdikleri iki farklı projeyle, Super Techs ve Teknoloji Severler takımları ise birer projeyle İstanbul'daki büyük finalde yer alacak.

TEKNOFEST 2025'in büyük finali, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Finale katılacak Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü takımları, hem Samsun'u hem de Büyükşehir Belediyesini en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar, elde ettikleri tecrübeler ve aldıkları geri bildirimlerle projelerini daha da geliştirerek İstanbul'daki final için çalışmalarını sürdürüyor.