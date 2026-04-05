Samsun-Sinop yolunda üst geçit ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üst geçidin çelik ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan 19 Mayıs ilçesi yönüne giden Aziz Uslu idaresindeki 55 AGA 340 plakalı hafif ticari araç, Sinop yolu Dereköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak Şehit Er Hüseyin Özdamar Üst Geçidi'nin çelik ayağına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Aziz Uslu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Uslu'nun MHP'li 19 Mayıs Belediyesi Meclis Üyesi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
