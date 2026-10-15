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Samsun Salıpazarı'nda Hasan Çelebi MTAL öğrencilerine iş güvenliği eğitimi verildi

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Samsun Salıpazarı'nda Hasan Çelebi MTAL öğrencilerine iş güvenliği eğitimi verildi
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Samsun Salıpazarı'nda Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Eğitime 9. ve 11. sınıf öğrencileri katıldı; İş Güvenliği Uzmanı Kadir Sezer öğrencilere riskler ve güvenli çalışma alışkanlıkları konusunda bilgi verdi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitime, okulun 9. ve 11. sınıf öğrencileri katıldı.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, İş Güvenliği Uzmanı Kadir Sezer tarafından öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi verildi.

Eğitimle öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi ve öğrencilere güvenli çalışma alışkanlıkları kazanmaları amaçlandı.

Kaynak: AA
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