Samsun'da aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan E.G. (27) gözaltına alındı.
E.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından Çarşamba S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.