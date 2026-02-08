Haberler

Samsun'da aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan E.G. (27) gözaltına alındı.

E.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından Çarşamba S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
500

