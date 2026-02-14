Salıpazarı'nda yangın çıkan evde hasar meydana geldi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Hakkı Torun'a ait evde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Esatçiftliği Mahallesi Torunlar mevkisinde Hakkı Torun'a ait evde yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinleri, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.