Salıpazarı'nda yangın çıkan evde hasar meydana geldi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Esatçiftliği Mahallesi Torunlar mevkisinde Hakkı Torun'a ait evde yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.