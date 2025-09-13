Haberler

Samsun Otobüs Terminalinde 55 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun Otobüs Terminalinde 55 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da otobüs terminalinde valizlerinde 55 bin 860 uyuşturucu hap bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, il dışından gelen kişiyi takibe alarak, terminalde düzenledikleri operasyonda bu miktarda uyuşturucu maddeye ulaştı.

Samsun'da otobüs terminalinde valizlerinde 55 bin 860 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından otobüsle Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen bir kişiyi takibe aldı.

Terminale 2 valizle gelen şüpheli, polis ekiplerince durduruldu. Zanlının valizlerinde yapılan aramada 55 bin 860 sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna

Sır perdesi kalkıyor! Kaçakçılık imparatorluğundan medya patronluğuna
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.