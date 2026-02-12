Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 17 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Samsun merkezli 3 ilde yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Operasyonu Jandarma ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyen 17 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. 9 Şubat'ta Samsun merkezli Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'da 14, Kocaeli'de 1, İstanbul'da 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.