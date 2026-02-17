10 ilde 2,5 milyar lira hacimli yasa dışı bahis operasyonu; 14 tutuklama

SAMSUN merkezli 10 ilde, 2,5 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis soruşturmasına yönelik, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Samsun merkezli, Ordu, İstanbul, Mersin, Düzce, Trabzon, Çanakkale, Balıkesir, Kars ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyete götürüldü. İncelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda 2 milyar 598 milyon lira işlem hacmi olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise mahkemedeki ifadesi sonrası salıverildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,