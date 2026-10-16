Samsun Ladik'te minibüsle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Samsun'un Ladik ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun-Ladik kara yolunun Ladik Çimento mevkisinde plakaları öğrenilemeyen S.S. idaresindeki minibüs ile C.Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi ve Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA