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Samsun Kavak'ta gençlik ve sosyal yaşam kompleksi için saha incelemesi yapıldı

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Samsun Kavak'ta gençlik ve sosyal yaşam kompleksi için saha incelemesi yapıldı
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Samsun Kavak'ta gençlik ve sosyal yaşam kompleksi için çalışmalar başladı. Kavak Anadolu Lisesi'ndeki toplantıda eğitim, kültür, tarım ve sosyal alanlar değerlendirildi; sahada yer tespiti yapıldı, gençler ve öğrenciler için yeni imkanlar hedefleniyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla planlanan "Gençlik ve Sosyal Yaşam Kompleksi" için çalışmalara başlandı.

Kavak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, Kavak Yerel Eylem Grubu Proje Müdürü Ebru Akman, Kavak Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ender Eskioğlu, Kavak Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Örten ile öğretmenler ve belediye yetkilileri Kavak Anadolu Lisesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede eğitim, kültür, tarım, sosyal yaşam ve açık hava etkinlik alanlarını bir araya getirmesi planlanan kompleks kapsamında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Projenin hayata geçirilmesinin planlandığı alanlarda yer tespiti ve inceleme yapılarak uygulama sürecine ilişkin ilk değerlendirmelerde bulunuldu.

Kompleksin gençler ve öğrenciler için yeni sosyal ve kültürel imkanlar sunması hedeflenirken, proje hazırlıkları ve saha çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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