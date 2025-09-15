Samsun Jandarma Ekiplerinden Öğrencilere Ziyaret ve Hediyeler

Haberler

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması sebebiyle Vezirköprü ilçesi Boğa Mahallesi'nde bulunan Boğaköy İlkokulu'nu ziyaret etti. Sürpriz ziyarette bulunan ekipler, buradaki öğrencilere oyuncak hediyeler verdi. Öğrenciler, daha sonra jandarma ekipleriyle birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. Son olarak jandarma ekipleri, öğrenciler tarafından asker selamı verilerek uğurlandı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
