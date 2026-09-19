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Samsun İlkadım'da iki ticari taksi çarpıştı, sürücüler yaralandı

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Samsun İlkadım'da iki ticari taksi çarpıştı, sürücüler yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki kavşakta 55 T 0162 ve 55 T 0155 plakalı iki ticari taksi çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çarpışan iki ticari taksinin sürücüleri yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kavşakta sürücüleri öğrenilemeyen 55 T 0162 plakalı ticari taksi ile 55 T 0155 plakalı ticari taksi çarpıştı.

Kazada, sürücüler yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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