Samsun İlkadım'da iki ticari taksi çarpıştı, sürücüler yaralandı

Samsun İlkadım'da iki ticari taksi çarpıştı, sürücüler yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki kavşakta 55 T 0162 ve 55 T 0155 plakalı iki ticari taksi çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde çarpışan iki ticari taksinin sürücüleri yaralandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki kavşakta sürücüleri öğrenilemeyen 55 T 0162 plakalı ticari taksi ile 55 T 0155 plakalı ticari taksi çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA