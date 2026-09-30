Samsun İlkadım'da evden 30 bin lira ve 20 gram altın çalan Okan K. gözaltına alındı

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SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki evden 30 bin lira ve 20 gram altın çaldığı tespit edilen Okan K. (45) gözaltına alındı.

İlkadım ilçesine bağlı Kuşçulu Mahallesi'nde yaşayan E.H.K., dün evinden 30 bin lira para ile 20 gram altının çalındığını fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin Okan K. olduğu belirlendi. Okan K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı