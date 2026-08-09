Haberler

Samsun'a Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, Samsun için yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkutan kaza! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Renato Veiga'dan Galatasaray sorusuna tek kelimelik cevap

Transferin gözde isminden G.Saray sorusuna tek kelimelik cevap
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar

Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar
Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı

Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe
Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz

Gördüğünüz bütün camileri unutun: Böylesini ilk kez göreceksiniz
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı

Joe Biden'dan kötü haber