Samsun'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Samsun'un Havza ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu. Yangın, evde bulunan ailenin dumanı fark etmesiyle itfaiyeye haber verilmesi sonucu kontrol altına alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

Sondaj Mahallesi Kalekapı Sokak'ta bulunan iki katlı betonarme binanın Mustafa Kül'e ait birinci kattaki dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan aile, dumanı fark edince dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Evin odasında çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
