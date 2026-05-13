Samsun'da selin neden olduğu hasarının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. 12 kişi hafif yaralanırken, 4 mahalle su altında kaldı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

SAMSUN'un Havza ilçesinde yaşanan selin neden olduğu hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. İlçenin son hali ise dronla görüntülendi.

Havza ilçesinde dün sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, yerini sele bıraktı. Kentin ortasından geçen derenin taşmasıyla, ilçe merkezinde su baskınları yaşandı. İlçedeki 4 mahalleyi su bastı. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay sırasında 12 kişi hafif yaralandı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlçe genelindeki okullardaki eğitime de 1 gün süreyle ara verildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan bölgede incelemelerde bulundu.

Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Hasar alan araçlar, yıkılan ağaçlar, dükkanların gördüğü zarar ise dronla görüntülendi. 4 mahallede halen elektriklerin olmadığı belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dükkan ve evlerdeki suyun tahliyesi devam ederken, ekiplerin çalışması ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
