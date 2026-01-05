Havza Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından kan bağışı
Türk Kızılay ve Havza Devlet Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 13 ünite kan toplandı. Hastane Başhekimi Mustafa Keçeci, tüm sağlık çalışanlarını kan vermeye davet etti.
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı çalışması gerçekleştirildi.
Türk Kızılay ile Havza Devlet Hastanesi Başhekimliği iş birliğinde hastanede kurulan stantta sağlık çalışanları kan bağışında bulundu. Çalışma sonunda 13 ünite kan toplandı.
Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Keçeci, kendisinin de düzenli kan bağışçısı olduğunu belirterek, sağlık durumu el veren herkesi kan vermeye davet etti.
Keçeci, "Kan, kaynağı insan olan bir şifa kaynağıdır ve acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bağışlanacak bir ünite kan, üç kişiye hayat demek. Mesleğimiz gereği insanlara hizmet etmek görevimiz fakat kan bağışı ile bu görevimizin üzerine insanlık vazifemizi yerine getirdik." dedi.