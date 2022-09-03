Devrilen aracın sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Havza ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mücahit Aslan (21) idaresindeki 05 DS 987 plakalı otomobil, Havza Devlet Hastanesi önünde devrildi.
Yol kenarındaki beton isim tabelasına çarpan araçta sıkışan Aslan'a ilk müdahaleyi Havza Devlet Hastanesi personeli yaptı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekibince sıkıştığı yerden kurtarılan Aslan, Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel