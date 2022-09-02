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Samsun haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı

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Samsun haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı

Samsun gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Samsun Güncel Haberler

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